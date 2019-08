Wetterprognose im Saarland : Voraussichtlich Temperaturen bis 30 Grad zum Ende der Woche

Offenbach Der Sommer kehrt zurück: Die Temperaturen steigen im Saarland in den kommenden Tagen wieder an.

Die Temperaturen steigen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen wieder an. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 22 und 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werde voraussichtlich sonnig und trocken.