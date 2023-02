Vollsperrungen und Umleitungen zur Folge : Wo an Autobahnen im Saarland in diesem Jahr gebaut wird

Neunkirchen Bei den Bauarbeiten rund um die Grumbachtalbrücke an der A 6 soll in diesem Frühjahr ein Meilenstein erreicht werden. An anderen Stellen müssen Autofahrer auf den saarländischen Autobahnen hingegen mit Vollsperrungen und Umleitungen rechnen.

Autofahrer aufgepasst: Auch in diesem Jahr kommt es im rund 240 Kilometer langen Autobahnnetz im Saarland zu einigen Baustellen – und damit zu Einschränkungen des Verkehrs. Mindstens 45 Millionen Euro will die Autobahn GmbH in diesem Jahr in den Ausbau der Saar-Autobahnen investieren. Wo welche Bauarbeiten ab wann geplant sind und was diese kosten, haben Vertreter der Autobahn GmbH und deren Außenstelle Neunkirchen am Dienstag vor Journalisten verkündet.

A 8: Bauarbeiten zwischen Anschlussstelle Neunkirchen-Oberstadt und und dem Autobahnkreuz Neunkirchen

Das wohl größte, bereits laufende Projekt ist die Grunderneuerung der Fahrbahn und die damit verbundenen Neubauten der Brücken auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle (AS) Neunkirchen-Oberstadt und und dem Autobahnkreuz Neunkirchen. Auf dem rund sechs Kilometer langen Bauabschnitt sind neun Ersatzneubauten von Brücken geplant. Die längste ist die Landertalbrücke mit 128,5 Metern. Außerdem sollen entlang der Autobahn fünf Lärmschutzwände und ein Regenrückhaltebecken als Schutz vor Hochwasser errichtet werden. Derzeit rechnet die Autobahn GmbH mit einer Bauzeit von acht bis zehn Jahren und einer Investitionssumme von rund 136 Millionen Euro. Die Verkehrsführung soll während der Baumaßnahmen aufrechterhalten und mögliche Einschränkungen für Autofahrer auf ein Minimum reduziert werden, teilte ein Sprecher der Außenstelle in Neunkirchen mit.

A 6: Bauarbeiten an der Grumbachtalbrücke

Bei den Bauarbeiten an der 380 Meter langen Grumbachtalbrücke auf der A 6 zwischen der AS Fechingen und St. Ingbert-West stehe in diesem Jahr ein Meilenstein bevor, sagte ein Sprecher der Neunkircher Außenstelle. Demnach soll Mitte April die marode Brücke aus dem Verkehr gehoben und der Verkehr auf die neue, provisorische Brücke geleitet werden. Schrittweise werde dann die alte Grumbachtalbrücke abgerissen und eine Unterkonstruktion für die neue Brücke erstellt. Die Autobahn GmbH rechnet mit Kosten von 57 Millionen Euro für den Abriss und das Errichten des Provisoriums. Die Gesamtkosten für den Ersatzneubau der Grumbachtalbrücke liegen bei 77,5 Millionen Euro. Noch bis Ende des Jahres 2026 sollen die Bauarbeiten auf der A 6 andauern, so der Sprecher.

A 8 und A 623: Es kommt zu Vollsperrungen wegen Bauarbeiten

An drei Stellen soll in diesem Jahr mit Bauarbeiten begonnen werden. Teilweise werden dort Vollsperrungen und Umleitungen für Autofahrer nötig sein, wie der Sprecher sagte. Zum einen sei geplant, dass die Fahrbahn der A 8 zwischen der AS Dillingen-Mitte bis zum Autobahndreieck Saarlouis in Richtung Saarbrücken erneuert werde. Zu Baubeginn am Dienstag, 28. Februar, soll bis voraussichtlich Freitag, 24. März, die 1,6 Kilometer langen Strecke voll gesperrt werden. Geplant sei eine Umleitung über die L 355 in Dillingen bis zur AS Dillingen-Süd.

Mit Behinderungen müssen Autofahrer auf der A 623 zwischen der AS Dudweiler und der AS Saarbrücken Ludwigsberg in Fahrtrichtung Saarbrücken rechnen. Dort soll zwischen Juli und September die Fahrbahn erneuert werden. Zu Beginn und am Ende der Bauarbeiten sei aufgrund der Verkehrssicherung für je vier Tage, auch an den Wochenenden, mit einer Vollsperrung der 4,6 Kilometer langen Strecke zu rechnen. Eine Umleitung soll es über Dudweiler und die A 1 geben. Während der gesamten Bauarbeiten soll in beide Fahrtrichtungen nur eine Spur für Autofahrer freigegeben sein, so der Sprecher der Außenstelle Neunkirchen.

