Treibhausgasreduzierung bis 2030 auf 65 Prozent erhöht Saarland verschärft Klimaschutzziele nach Datenpanne

Die saarländische Landesregierung hat angekündigt, ihre Klimaschutzziele zu verschärfen und den CO 2 -Ausstoß im Saarland stärker begrenzen zu wollen, als zu vor geplant. Wie Umweltministerin Petra Berg am Dienstag verkündete, soll der CO 2 -Ausstoß bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 um 65 Prozent reduziert werden. Dazu soll das vor genau einem Jahr verabschiedetet Saarländische Klimaschutzgesetz geändert werden. In diesem war eine Treibhausgasreduzierung um 55 Prozent festgelegt worden.