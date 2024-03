Verdi-Tarifkonflikt Heute erneut Warnstreik bei Postbank im Saarland

Im Tarifkonflikt bei der Postbank erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck durch erneute Warnstreiks. Verdi rief die Beschäftigten der Postbank-Filialen und Callcenter bundesweit zu zweitägigen Ausständen ab heutigen Mittwoch, 6. März, auf – auch alle Filialen im Saarland sowie in Rheinland-Pfalz sind betroffen. Der Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck kritisiert das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite als unzureichend und fordert einen verhandelbaren Kompromiss. „Wir gehen davon aus, dass der größte Teil der Filialen an beiden Tagen geschlossen bleibt und es auch an den Servicehotlines zu größeren Problemen bei der Erreichbarkeit kommen wird“, sagte Duscheck am Mittwoch.