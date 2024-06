Idyllisch gelegen und klares Wasser In diesen Badeseen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist Schwimmen erlaubt

Auch am Niederwürzbacher-, an den Jägersburger- und am Rubenheimer Weiher ist Baden verboten, aber auch hier sind die Ordnungskräfte überfordert, wollten sie jeden Tag dort Badegäste kontrollieren. Am Ende schwimmt es sich dann doch nicht wirklich unbeschwert, wenn man ständig damit rechnen muss, von Ordnungskräften zum Verlassen des Wassers angehalten zu werden. Und so haben wir uns mal in der benachbarten Pfalz umgesehen, wo man an Naturweihern baden darf.