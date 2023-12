Rehlinger kündigt an Die rund 30 000 Beamten und Pensionäre des Saarlandes bekommen künftig mehr Geld

Saarbrücken · Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Länder wird auch im Saarland übernommen. Das hat Ministerpräsidentin Anke Rehlinger am Dienstag in der Haushaltsdebatte angekündigt. Was das bedeutet.

13.12.2023 , 12:50 Uhr

Foto: Thomas Wieck

Von SZ Redaktion und dpa