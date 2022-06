Test- und Impfkampagne im Saarland : Land übernimmt ab Juli keine Testkosten

Ab Freitag müssen die meisten Saarländer, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen, drei Euro bezahlen. Foto: dpa/Kira Hofmann

Update Saarbrücken Wer sich ab Freitag auf das Coronavirus testen lassen will, muss drei Euro bezahlen. Nur in wenigen Fällen bleiben die Tests im Saarland kostenlos. In den hiesigen Bildungseinrichtungen werden auch keine Tests mehr angeboten.

In den vergangenen Wochen hat die Corona-Pandemie bundesweit, aber auch im Saarland stark an Fahrt aufgenommen. In allen Landkreisen und im Regionalverband liegt die Sieben-Tage-Inzidenz zurzeit über 700, im Landkreis St. Wendel kratzt sie sogar an der 1000er Marke. „Aktuell befinden wir uns in einer mächtigen Sommerwelle“, stellte am Dienstag Saar-Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) fest. Und die Aussichten für die nächsten Zeiten sind alles andere als rosig, was Corona angeht. „Unsere Experten sagen voraus, dass wir möglicherweise im August Inzidenzen von bis zu 2000 sehen werden“, sagte er. Es sei zu erwarten, dass diese Entwicklung in den nächsten Wochen anhalte und die Dunkelziffer der Infektionen noch höher sei, denn diese Zahlen würden nur die Zahlen derjenigen wiedergeben, die einen PCR-Test gemacht haben.

Getestet wird im Saarland auch in den kommenden Wochen weiter. Allerdings müssen die Menschen, die sich aus Vorsicht oder weil ihre Corona-App rot ist, einen Schnelltest machen möchten, ab Freitag drei Euro dafür bezahlen. Dieser Anteil wird vom Land nicht übernommen. „Das Saarland und die Länder insgesamt tragen jetzt schon einen großen Teil der Kosten im Pandemie-Management“, begründete Jung diese Entscheidung. „Ich gehe davon aus, dass die Kosten für das Land in diesem Jahr für die Bereiche Testen und Impfen locker bei 40 bis 50 Millionen Euro liegen könnten“, so Jung. In einigen wenigen Fällen bleiben die Tests kostenlos, zum Beispiel für Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, und für den Zugang zu Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen und Altenheimen.

Ebenso ändert sich in den kommenden Tagen das Pandemie-Management für Bildungseinrichtungen. „Bisher hatten wir die Regelung gehabt, dass zwei Mal wöchentlich Tests angeboten werden können. Wir haben zwar noch Restbestände, die zur Verfügung gestellt werden, aber im Prinzip wird das Angebot auslaufen“, sagte Jung. In der ersten Woche nach den Sommerferien will die Regierung allerdings eine landesweite Testung für alle Bürger ausrufen. „Es macht auf jeden Fall Sinn, zu einem entsprechenden Zeitpunkt, dass sich möglichst viele Bürger in einem kurzen Zeitraum testen lassen, damit man ungefähr weiß, wie die pandemische Situation ist“, so der Minister. Die Testung setze natürlich auf Freiwilligkeit. „Wir werden dafür werben, dass viele mitmachen, damit wir zu diesem Zeitpunkt einen recht gut abgesicherten Blick über die pandemische Lage Anfang September haben werden“, sagte er. Details zur praktischen Organisation dieser Testung sollen in den kommenden Wochen geklärt werden.

Weitere mögliche Maßnahmen für den Herbst sollen kommende Woche in einer Expertenrunde besprochen werden – unter anderem eine Intensivierung der Impfkampagne. Anders als in den vergangenen Jahren sei der Zeitpunkt für eine Auffrischungsimpfung diesmal sehr individuell. Er hänge davon ab, wann jeder Einzelne zum letzten Mal geimpft oder infiziert wurde. „Wir können jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wie erfolgreich die Impfkampagne im Herbst sein wird. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass der Impfschutz der Geimpften jeden Tag geringer wird“, sagte der Minister.