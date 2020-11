Steigende Corona-Zahlen : Über 4160 Schüler und 480 Lehrer im Saarland in Quarantäne

Saarbrücken Am Freitag hat saarländische Bildungsministerium eine neue Übersicht über die angeordneten Quarantänen an Schulen veröffentlicht. Demnach befinden sich derzeit 4164 Schüler und 481 Lehrer in Quarantäne.

Im Saarland sind aktuell 155 Schüler und elf Lehrkräfte mit Corona infiziert. Das hat das Bildungsministerium am Freitag mitgeteilt. Auch die Zahl der Schüler und Lehrer, die derzeit von einer Quarantäne betroffen sind, ist gestiegen: Waren es vor einer Woche noch 460 Schüler und 54 Lehrer, befinden sich, Stand Freitag, rund 4160 Schüler und knapp 480 Lehrer in Quarantäne.

Die meisten Quarantäne-Anordnungen gibt es nach Angaben des Bildungsministeriums an Gemeinschaftsschulen: An 37 sind aktuell 1387 Schüler sowie 155 Lehrkräfte von einer angeordneten Quarantäne betroffen. Auch an Grundschulen häufen sich die Fälle: Dort sind an 29 Einrichtungen insgesamt 788 Schüler und 49 Lehrkräfte in Quarantäne. Dicht dahinter folgen 25 Gymnasien mit 1225 Schülern und 160 Lehrkräften in Quarantäne.