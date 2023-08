Uniklinik informiert zum Thema Reisemedizin Saarländische Touristen sind vor allem wegen einem Tier vor ihren Reisen besorgt

Hepatitis, Dengue-Fieber und Malaria sind häufige Erkrankungen, die sich Saarländer bei Fernreisen zuziehen. Wer sich schon vor Beginn der Reise bestmöglich schützen will, kann sich in den reise- und tropenmedizinischen Sprechstunden am Universitätsklinikum des Saarlandes Rat einholen. Hier sind auch Impfungen gegen gefährliche Krankheiten möglich.

Foto: Getty Images/petrunjela