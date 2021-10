Darkroom - Tödliche Tropfen : Todesengel aus dem Saarland mordet in Schwulen-Szene: „True Crime“-Fall heute im TV

Saarbrücken/Berlin Am Mittwochabend feiert ein „True Crime“-Fall Premiere auf Arte, der im Saarland seinen Anfang nahm. Darum geht es in der „SR“-Koproduktion.

Der Film „Darkroom - Tödliche Tropfen“ basiert auf der Geschichte des Serienmörders Dirk P. aus Saarbrücken, der 2012 in Berlin drei Männer umbrachte. Bei zwei weiteren soll er es versucht haben. Die Namen aller Beteiligten wurden in der SR-Koproduktion geändert. Der Täter, der im Film Lars Schmieg (Bozidar Kocevski) heißt, lernt im Saarbrücker Szenelokal „Madame“ seinen Freund Roland (Heiner Bomhard) kennen und lieben. Das Paar zieht zusammen nach Berlin, wo Lars nach einem Hochschulstudium eine Stelle als Grundschul-Referendar antritt.

Zunächst verläuft die offene Beziehung harmonisch, bis Lars erstmals mit der berauschenden Wirkung von K.o.-Tropfen in Kontakt kommt. Schnell erfährt er, dass der dafür verwendete Felgenreiniger leicht im Internet zu beschaffen ist und in Kombination mit Alkohol eine tödliche Wirkung entfaltet. Seine selbstgebrauten tödlichen Tropfen wendet er erstmals an einem Freund von Roland an, mit dem der sich im Vorfeld zerstritten hatte. Lars ist wie berauscht und macht sich in der Berliner Schwulenszene auf die Suche nach weiteren Opfern.