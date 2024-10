Entlastung der Notarzt-Standorte Saarland testet ab heute Einsatz eines Tele-Notarztes

Der Rettungsdienst im Saarland testet von diesem Montag an den Einsatz eines Tele-Notarztes. Die Besatzungen der Rettungswagen aus den Standorten Dillingen, Siersburg und Tholey können in dem auf mehrere Wochen angelegten Pilotprojekt bei Bedarf per Video- und Audio-Verbindung einen Notfallmediziner hinzuziehen.