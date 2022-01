Wetter am Freitag : Schneeschauer und Glätte in Teilen des Saarlandes (Video)

Saarbrücken Bis zum Vormittag ist es heute im Saarland frostig. Schneeschauer können laut Deutschem Wetterdienst vor allem im Bergland für glatte Straße sorgen. Autofahrer sollten aber auch im Flachland vorsichtig sein.

Leichter Frost macht sich laut Deutschem Wetterdienst am Freitagvormittag im Saarland breit. Es herrschen Temperaturen zwischen 0 und -3 Grad. In Hochlagen können es vereinzelt auch bis zu -4 Grad sein. Bis zum Mittag sind im Bergland Schneeschauer mit Glättegefahr drin.

Auch im Flachland kann es bis in den Vormittag hinein kurzzeitig durch geringe Mengen Schnee oder Schneematsch glatt werden. Zudem kann gefrierende Nässe auftreten. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad, im Bergland sind 0 bis 2 Grad möglich. In höchsten Lagen herrscht Dauerfrost.

Am Nachmittag und in der Nacht zum Samstag sind noch leichte Niederschläge möglich. Im Bergland kommt dieser in Form von Schnee herunter. Mit entsprechender Glätte muss gerechnet werden. Im Süden bleibt es überwiegend trocken. Im Verlauf der Nacht steigt die Schneefallgrenze an.