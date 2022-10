Honorareinbußen befürchtet : Apotheken im Saarland wollen am 19. Oktober streiken

Die Apotheken im Saarland schließen am nächsten Mittwoch, 19. Oktober, für einen halben Tag. Es ist ein Protest gegen Honorarkürzungen, die in ein geplantes neues Bundesgesetz vorsieht. Foto: picture alliance / dpa/Fredrik Von Erichsen

Saarbrücken Apotheker im Saarland wollen am Mittwoch, 19. Oktober, streiken. Es geht ihnen um drohende finanzielle Einbußen, die ein geplantes Bundesgesetz vorsieht.

Die Apotheker im Saarland treten am kommenden Mittwoch, 19. Oktober, in einen Streik. Ab 12 Uhr mittags wollen sie ihre Apotheken für den Rest des Tages schließen. Nur die Apotheken mit Dienstbereitschaft sollen geöffnet bleiben. Die Protestaktion richtet sich gegen ein geplantes Gesetz, mit dem das Finanzloch in Höhe von 17 Milliarden Euro, das den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) im kommenden Jahr droht, gestopft werden soll. Durch dieses GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, über das der Bundestag am 20. Oktober abstimmen wird, drohen den Apotheken spürbare finanzielle Einbußen.

Darum geht es bei dem Streik der Apotheker im Saarland

In erster Linie geht es um den sogenannten Apothekenabschlag. Es handelt sich um einen Rabatt, den die Apotheken seit 2007 den Krankenkassen auf verschreibungspflichtige Medikamente gewähren müssen. Der Abschlag liegt derzeit bei 1,77 Euro pro Arzneimittel. Laut Gesetzentwurf soll dieser Abschlag um 23 Cent auf zwei Euro erhöht werden. Diese Erhöhung soll allerdings auf zwei Jahre befristet sein. „Durch den höheren Abschlag verliert eine Durchschnittsapotheke im Jahr 6500 Euro an Gewinn“, sagt Susanne Koch, Apothekerin in Dudweiler und Vorsitzende des Saarländischen Apothekervereins.

Für jedes verschreibungspflichtige Medikament, das eine Apotheke verkauft, erhält sie unabhängig vom Preis von der Krankenkasse 8,35 Euro plus drei Prozent vom Apothekeneinkaufspreis. Koch kritisiert, dass diese Vergütung seit zehn Jahren nicht mehr erhöht worden ist. Von diesen Einnahmen müssen die Apotheken den Abschlag an die Kassen entrichten.

Honorarabschläge seien „versorgungspolitischer Ober-Gau“

„Ende des Jahres wird es im Saarland noch 272 Apotheken geben“, informiert Carsten Wohlfeil, der Geschäftsführer des Saarländischen Apothekervereins sowie der Apothekerkammer des Saarlandes. „Vier Apotheken schließen dieses Jahr, drei weitere haben Insolvenz angemeldet.“ Susanne Koch sagt: „Allein in den vergangenen zehn Jahren mussten 15 Prozent aller saarländischen Apotheken für immer ihre Türen schließen.“ Die wirtschaftlichen Aussichten seien nicht rosig. „Überfällige höhere Tarifabschlüsse für die Angestellten, explodierende Energiepreise und die Inflation belasten die Apotheken zusätzlich.“ Weitere Honorarabschläge seien in dieser Situation „der versorgungspolitische Ober-Gau“.

Ob alle Apotheken dem Aufruf des Saarländischen Apothekervereins anschließen und am kommenden Mittwoch tatsächlich streiken, ist unklar. Erst am Montag hat der Verein seine Mitglieder über die geplante Aktion informiert. Carsten Wohlfeil berichtet jedoch, bereits viel Zusagen erhalten zu haben. Die saarländische Apothekerschaft ist die erste in Deutschland, die einen solchen Protest geplant hat. Inzwischen haben sich auch die Apotheker in Schleswig-Holstein, Hamburg und Brandenburg zu solchen Protestaktionen entschlossen.