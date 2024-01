Nach zwei Tagen Dauerregen Gefahr auf einer Verbindungsstraße nach Frankreich, Zittern am Brückweiher, Aufatmen in Blieskastel

Viele Saarbrücker atmeten auf, als es hieß, eine Sperrung der Stadtautobahn konnte auch nach zwei Tagen Dauerregen vermieden werden. Nichtsdestotrotz hat das Unwetter seine Spuren rund um die Landeshauptstadt hinterlassen. Wie etwa auf der Großblittersdorfer Straße (B 406) zwischen St. Arnual und Güdingen. Dort droht ein riesiger Felsbrocken abzustürzen. Zuvor hatten sich an dieser Stelle bereits kleinere Gesteine gelöst, bei deren Fall aber niemand verletzt wurde, und die bereits von der Stadt geräumt waren. Bei dem jetzigen Fels dürfte die Beseitungsarbeiten allerdings länger dauern. Denn als allererste Maßnahme müsse das Gestein von Geologen begutachtet werden. So lange bleibt diese Verkehrsader zwischen Lothringen und dem Saarland gesperrt, was für Autofahrer einige Behinderungen bedeuten dürfte.