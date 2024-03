Abstimmung im Homburger Stadtrat Entscheidung über Zukunft des Moors – Stadtrat Homburg darf Königsbruch nicht opfern

Moore sind wahre Naturwunder. Sie entstehen, wenn organisches Material wie Blätter und Äste in Gewässer fallen. Ohne Sauerstoff verrotten sie nicht. Mit der Zeit bildet sich so Torf, in dem das CO 2 gebunden bleibt. Ein Prozess, der tausende Jahre dauert. Die Menschheit hat es dagegen in wenigen Jahrhunderten geschafft, fast alle Moore des Planeten zu vernichten. Künstliche Entwässerung macht ein Moor vom Klima-Freund zum Klima-Killer: Ist es trocken, werden die schädlichen Treibhausgase in die Atmosphäre abgegeben.