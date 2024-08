Regionaler Leitartikel Spitzenmedizin erhöht Überlebenschancen

Saarbrücken · Neue Behandlungsmethoden in der Medizin haben in den vergangenen Jahren zu deutlichen Fortschritten bei Diagnosen und Therapien geführt. Die SZ hat in den vergangenen zwölf Monate über mehrere Neuerungen in der Krebsmedizin berichtet, die in saarländischen Kliniken zum Einsatz kommen.

26.08.2024 , 08:00 Uhr