Regionaler Leitartikel Vorteile von Wind und Solar – Akzeptanz geht nur mit ehrlicher Kommunikation

Wir tun richtig was für die Saar-Kommunen – die sollen endlich auch mal von Windrädern und PV-Anlagen auf ihrem Boden profitieren! So klangen bisher die Äußerungen der Landesregierung zur geplanten „Akzeptanzabgabe“. Sicher: „Wir wollen die Betreiber zu etwas verpflichten, was sie ohnehin schon freiwillig tun“ zieht längst nicht so gut – wäre aber zumindest ehrlicher. Die Landesregierung erreicht damit genau das Gegenteil dessen, was sie mit dem Gesetz bewirken will: höhere Akzeptanz der Bürger für die Energiewende. Kommunen, die bereits jetzt Anlagen zur Erzeugung erneuerbare Energien innerhalb ihrer Gemeindegrenzen errichtet haben, kennen die finanziellen Vorteile. Andere, die damit noch hadern, dürfte diese Art der Kommunikation noch mehr abschrecken.