Geteilte Meinung bei Fraktionen im Saar-Landtag Saarland soll Beauftragten gegen Rassismus bekommen

Schluss mit der Rente mit 63, Streichungen beim Bürgergeld: der 12-Punkte-Plan, den die FDP am Wochenende auf einer Sitzung des Parteipräsidiums vorgestellt hat, sorgt für Zündstoff innerhalb der Ampel-Koalition in Berlin. Die Saar-SPD hingegen sieht die Forderungen gelassen. Diese seien „klare Klientelpolitik“ der FDP, die „nach dem Parteitag wieder in der Mottenkiste verschwinden wird“, meinte Fraktionsvorsitzender Ulrich Commerçon am Montag vor Journalisten. Eine Gefahr, dass diese Vorschläge die Berliner Koalition zum Platzen bringen könnten, sieht er nicht. Anders die CDU: Raphael Schäfer, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, kritisierte den „ständigen Streit, ständigen Sand im Getriebe“ innerhalb der Ampel-Koalition. Inhaltlich habe die CDU „in weiten Teilen Übereinstimmung“ mit dem 12-Punkte-Plan der FDP, der in die richtige Richtung gehen würde, denn „Deutschland braucht eine wirtschaftspolitische Trendwende“, so Schäfer.