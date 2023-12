Wettervorhersage So wird das Wetter im Saarland über die Weihnachtsfeiertage

Am Sonntag bleibt es bedeckt und zeitweise regnerisch bei Temperaturen von 6 bis 11 Grad prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Meist wehe ein mäßiger Südwestwind, zeitweise mit starken bis stürmischen Böen. In der Nacht zum Montag bleibt es weiterhin stark bewölkt und zeitweise regnet es bei 9 bis 4 Grad. Auch der lebhafte Wind mit starken bis stürmischen Böen hält an.