Im bundesweiten Vergleich auf Platz 3 : So viele Krankmeldungen im dritten Quartal im Saarland wie noch nie

Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Arbeitnehmer im Saarland haben sich in den vergangenen drei Monaten so häufig krankgemeldet wie seit Jahren nicht. Das zeigt eine Analyse der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH). Das Saarland liegt weit über Bundesschnitt.

Der Krankenstand im Saarland hat im ersten Halbjahr 2022 mit sieben Prozent einen neuen Rekordwert erreicht. Das heißt, im Schnitt fehlte jeder Berufstätige krankheitsbedingt sieben Prozent seiner Arbeitszeit. Um den Krankenstand zu ermitteln, werden die Häufigkeit und die Dauer der Krankschreibungen berechnet.

Noch nie so viele Krankschreibungen im Saarland

Nie war die Zahl der Krankschreibungen seit Beginn der KKH-Erhebung im Jahr 2015 auch nur annähernd so hoch. Im ersten Halbjahr 2021 lag der Krankenstand im Saarland bei 5,8 Prozent, in den Vorjahreszeiträumen verzeichnete die Kasse ähnliche Werte. Im dritten Quartal 2022 habe sich die Lage weiter zugespitzt, obwohl in den Sommermonaten gewöhnlich weniger Erkrankungen aufträten, berichtet die KKH.

In der Zeit von Anfang Juli bis Ende September lag der Krankenstand der KKH-Versicherten im Saarland bei 7,3 Prozent und somit noch einmal 0,3 Prozentpunkte über dem Niveau des vorangegangenen Rekordhalbjahres. Im bundesweiten Vergleich liegt das Saarland damit an dritter Stelle. Den niedrigsten Krankenstand verzeichnet die KKH mit fünf Prozent in Baden-Württemberg, den höchsten in Sachsen-Anhalt mit 7,7 Prozent.

Etliche grippale Infekte sorgen für Ausfälle

Hauptursache für die Rekordzahl an Krankschreibungen sind vor allem Erkrankungen der oberen Atemwege wie grippale Infekte, Halsentzündungen und Schnupfen. „Die größtenteils aufgehobene Maskenpflicht, wieder mehr Begegnungen auf engerem Raum bei der Arbeit und bei Veranstaltungen haben das Infektionsgeschehen im ersten Halbjahr 2022 wieder in Gang gesetzt“, meldet die KKH. Insgesamt fast 18 Prozent der Fehlzeiten führt die KKH von Januar bis Juni auf Atemwegserkrankungen zurück. Im Vorjahreszeitraum lag dieser Anteil noch bei 7,5 Prozent. Krankschreibungen aufgrund nachgewiesener Covid-19-Infektionen haben den Krankenstand in der ersten Jahreshälfte hingegen kaum beeinflusst. Sie machen mit 3,7 Prozent nur einen geringen Anteil aus.

Auch die Techniker-Krankenkasse (TK) vermeldet im Saarland hohe Krankenstände im dritten Quartal. Im Juli lag der Krankenstand der TK-Versicherten bei 6,8 Prozent, im August bei 5,3 Prozent, im September ist er wieder deutlich gestiegen, allerdings liegen die endgültigen Daten noch nicht vor.

Den höchsten Krankenstand vermeldet allerdings die IKK Südwest. Die aktuelle Auswertung der Kasse besagt zudem, dass der Krankenstand der bei ihr versicherten Arbeitnehmer im Saarland nicht im dritten Quartal 2022, sondern im ersten am höchsten war. Im dritten Quartal betrug die Quote bei den Beschäftigten acht Prozent, im ersten Quartal 2022 erreichte sie 8,25 Prozent. Die übrigen Quartale der Jahre 2019 bis 2022 lagen alle unter diesen Werten.

Laut einer Studie der DAK war der hohe Krankenstand nicht auf Covid-19 zurückzuführen, sondern auf ein ungewöhnlich hohes Niveau normaler Atemwegserkrankungen. Es habe im Sommer eine richtige Erkältungswelle gegeben. Husten, Schnupfen und Bronchitis verursachten 34 Prozent mehr Fehltage als im zweiten Quartal 2022. Erkältungen führten bundesweit zu 66 Fehltagen je 100 Beschäftigte, Corona-Infektionen zu nur rund 13 Tagen, ein Drittel weniger als im zweiten Quartal. Der Anteil von Corona am Krankenstand ging um die Hälfte auf rund drei Prozent zurück.