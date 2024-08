Katastrophe mit einem Todesopfer 5000 Einsätze, 43 Millionen Euro Schaden: Das Hochwasser im Saarland drei Monate danach

Drei Monate nach dem schweren Hochwasser im Saarland haben die Kommunen dem Land bisher Schäden in Höhe von rund 43 Millionen Euro gemeldet. Die Zahlen beruhten auf Schätzungen und seien nicht final, teilte das Innenministerium in Saarbrücken mit. Kosten fielen unter anderem zur Reparatur von beschädigten Gebäuden, Straßen, technischen Anlagen sowie zur Beseitigung von Erdrutschen und Geröll an. Auch neues Einsatzmaterial und Ausrüstung für Feuerwehren steht demnach auf der Liste.