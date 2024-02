Nach Tod eines Radaktivisten Saarländische Radfahrer klagen über rücksichtslose Autofahrer

Jahrelang kämpfte der Pforzheimer Radaktivist für sicheren Verkehr, berichtete unter dem Pseudonym „Natenom“ in den Sozialen Medien und seinem Blog wiederholt von brenzligen Situationen, versuchte immer wieder, rücksichtslose oder fahrlässige Autofahrer zur Anzeige zu bringen – scheiterte aber am Desinteresse und Unwillen der zuständigen Polizei. Dass er am 31. Januar nun ausgerechnet auf einer Landstraße getötet wurde, auf deren Gefährlichkeit er seit langem erfolglos hingewiesen hatte, bringt deshalb auch die örtlichen Behörden in Erklärungsnot.