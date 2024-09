Nach Wahl in Brandenburg „Da fehlt mir jedes Mitleid“ – Saar-Politiker Commerçon lästert über FDP-Absturz

Der saarländische SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon sieht nach der Landtagswahl in Brandenburg „alle demokratischen Kräfte“ gefordert, dem „wachsenden Zweifel“ in großen Teilen der Bevölkerung an einem funktionierenden Staat zu begegnen. „Was wir brauchen, ist ein Staat, bei dem die Menschen merken und jeden Tag spüren, dass dieser Staat handlungsfähig ist, dass Probleme angepackt werden können und Politiker in den demokratischen Parteien wirklich an Lösungen interessiert sind“, sagte Commerçon am Montag vor Journalisten in Saarbrücken. Dass es in Brandenburg nach der Wahl am Sonntag nun eine Pattsituation gebe zwischen SPD und CDU auf der einen und AfD und BSW auf der anderen Seite, sei „nicht schön“, erklärte er.