Regionaler Leitartikel 524 Euro pro Bürger für Krebstherapien

Das 2012 erstmals erschienene, in einer Neuauflage wieder erhältliche und mit dem Pulitzer-Preis für herausragenden Medizinjournalismus ausgezeichnete Buch macht klar: Im genetischen Bauplan jeder Körperzelle stecken Krebsgene, die jederzeit aktiviert werden können: durch Zellgifte wie Alkohol, Zigaretten und Übergewicht, radioaktive Strahlung – oder einen Fehler bei der normalen Zellteilung. Auch wenn Krebs nach heutigem Wissen nicht endgültig zu besiegen ist, kann er dank der modernen Medizin doch so gut eingedämmt werden, dass er in vielen Fällen nicht zum frühzeitigen Tod führt. In Deutschland ist die medizinische Versorgung bei Krebserkrankungen überdurchschnittlich. Das trifft auch aufs Saarland zu, das über zwei große onkologische Zentren am Universitätsklinikum und im Saarbrücker Caritas-Klinikum sowie weitere zertifizierte Zentren für bestimmte Krebsarten an fünf anderen Krankenhäusern verfügt. Bei den durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben für die Krebsbehandlung liegt Deutschland mit 524 Euro innerhalb der Europäischen Union an der Spitze. Der EU-Durchschnitt beträgt 326 Euro, wie die „EU-Länderprofile Krebs 2023“ zeigen. Behandlungen durch Strahlen- oder Chemotherapie, die in Vorbereitung auf eine Operation den Tumor eindämmen und verkleinern sollen, sind heute in einigen Fällen bereits dermaßen wirksam, dass das Krebsgeschwür komplett verschwindet. Somit bleibt vielen Krebspatienten eine Operation erspart. Das wird nicht die letzten Erfolgsmeldung sein.