Schlafstudie : Weniger Streit über Sex als übers Schnarchen: Warum Menschen im Saarland besonders schlecht schlafen

Frankfurt am Main/Saarbrücken Die Menschen im Saarland schlafen bundesweit abends am schlechtesten ein. Das ergab eine Studie, die weitere verblüffende Erkenntnisse zu den Schlafgewohnheiten der Saarländerinnen und Saarländer liefert.

Eine von der Hotelkette Premier Inn in Auftrag gegebene Schlafstudie ermöglicht einen intimen Einblick in die deutschen Schlafzimmer. Dafür wurden bundesweit 4000 Erwachsene befragt. Befragungen von mindestens 100 Männern und 100 Frauen pro Bundesland wurden ausgewertet. Die Auswertung ergab, dass die Menschen im Saarland bundesweit abends am schlechtesten einschlafen. Ganze 23 Prozent der Befragten von der Saar erklärten, dass sie regelmäßig Probleme mit dem abendlichen einschlafen haben. Im Bundesschnitt seien es nur 17 Prozent.

Vermutlich einer der Hauptgründe: Die Probleme des Tages lassen die Saarländerinnen und Saarländer abends nicht los. 26 Prozent sagten, dass sie abends häufig noch grübeln und deshalb schlecht einschlafen. Auch das ist der höchste Wert im Bundesländer-Vergleich (Schnitt von 19 Prozent).

Ein Fernseher im Schlafzimmer kann sich ebenfalls negativ auf den Schlaf auswirken. Da verwundert es nicht, dass 32 Prozent der Befragten im Saarland angaben, ein TV-Gerät im Schlafzimmer stehen zu haben. Nur in Mecklenburg-Vorpommern war der Anteil ebenso hoch. Der Deutschland-Schnitt liegt bei 26 Prozent.

Nächtlicher Handykonsum auch im Saarland beliebt

Killer für einen gesunden Schlaf kann auch der nächtliche Handykonsum sein. Im Saarland unterbrechen mehr Erwachsene nachts regelmäßig ihren Schlaf, um aufs Handy zu schauen, als im Bundesschnitt. Deutschlandweit sind es 8 Prozent, im Saarland 10 Prozent. Genauso hoch liegt der Wert in Bayern. Getoppt wird das Ganze nur in Nordrhein-Westfalen: Hier blicken sogar 12 Prozent nachts auf ihr Smartphone.

Die Qualität des Schlafs kann auch ein schnarchender Partner mindern. Lautes Schnarchen des Gegenübers sorgt bei 29 Prozent der befragten Paare im Saarland sogar für Streit. In Niedersachsen ist der Wert genauso hoch. Deutschlandweit am streitlustigsten sind in diesem Fall Paare aus Thüringen (30 Prozent).

Angesichts all dieser Erkenntnisse wenig verwunderlich: Viele Saarländerinnen und Saarländer fühlen sich nach dem Schlaf am nächsten Morgen nicht erholt. 34 Prozent der Befragten beklagten diesen Zustand – auch in diesem Fall ist das Saarland ganz vorn. Im Schnitt empfinden nur 23 Prozent der Deutschen ihren Schlaf als nicht erholsam. Außerdem brauchen die Saarländerinnen und Saarländer nach dem Aufstehen lange, um fit zu werden. Auch hier sticht der Wert aus dem Saarland mit 27 Prozent hervor, der deutsche Schnitt liegt bei 19 Prozent.

Beim Thema Sex hingegen sind sich viele Paare im Saarland offensichtlich einig. Eine unterschiedliche „Sex-Bereitschaft“ sorgt im Saarland nur bei 11 Prozent der Befragten für einen Streit – ein unterdurchschnittlicher Wert (Schnitt 15 Prozent). In Bremen geht es hier mit einem Wert von 8 Prozent zwischen den Sexpartnern besonders harmonisch zu.

Wer mehr Geld verdient, hat besseren Schlaf

Laut der Studie hat auch die eigene finanzielle Situation erhebliche Auswirkungen auf die Schlafqualität. Während 22 Prozent der Befragten in Deutschland mit monatlichem Nettoeinkommen unter 2000 Euro erklären, abends nicht gut einschlafen zu können, sinkt dieser Wert mit steigenden Beträgen kontinuierlich. Bei Einkommen zwischen 2000 und unter 3000 Euro beträgt er laut Studie 15 Prozent und sinkt weiter auf 13 Prozent bei 3000 bis unter 4000 Euro netto im Monat. Bei mindestens 4000 Euro netto im Monat berichten sogar nur noch 9 Prozent über Einschlaf-Probleme.