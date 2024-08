„Man muss mit Leid und Tod konfrontiert worden sein“ Seelsorgerin in besonderer Doppelrolle: Carmen Folz begleitet Polizisten und Gefangene

Carmen Folz aus dem Heusweiler Ortsteil Niedersalbach ist die erste katholische Polizeiseelsorgerin des Saarlandes. Die 47-jährige Pastoralreferentin arbeitet sich seit dem 15. November letzten Jahres in ihr neues Berufsfeld ein und wird am Sonntag, 1. September, beim Tag der Polizei im Guy Lachmann Zentrum Kirkel offiziell in ihr Amt eingeführt. Carmen Folz kam im Püttlinger Stadtteil Köllerbach zur Welt, wuchs dort auf und schloss nach ihrem Fachabitur ein Studium der Kirchenmusik sowie eine Gesangsausbildung erfolgreich ab.