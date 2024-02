Einschnitt in der ärztlichen Versorgung Sechs weitere Bereitschaftsdienstpraxen im Saarland schließen Ende des Jahres

Ab Januar 2025 wird die Kassenärztliche Vereinigung Saarland (KVS) die Zahl Bereitschaftsdienstpraxen deutlich reduzieren. Die Praxis am Dillinger Krankenhaus ist bereits seit Ende vergangenen Jahres geschlossen. Von den derzeit zwölf Bereitschaftsdienstpraxen im Saarland, in denen niedergelassene Ärzte außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten eine medizinische Notversorgung sicherstellen, werden Ende dieses Jahres sechs weitere geschlossen. Dem entsprechenden Vorschlag des Vorstandes der KVS hat am Mittwochnachmittag die Vertreterversammlung der KVS, also das Parlament der Kassenärzte, zugestimmt.