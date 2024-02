Die Schattenseiten von Ibuprofen und Co. Schmerzmittel bringen alleine im Saarland 8000 Herzpatienten in Lebensgefahr

NSAR-Präparate können nicht nur bei Herzschwächen das Herz weiter schädigen, sondern auch bei vorgeschädigter Niere noch größere Schäden verursachen. Die gesundheitliche Gefahren steigen bei langfristiger Einnahme. Nach drei Monaten gilt eine Schmerztherapie als langfristig. Die Hochrechnungen für den Arzneimittelreport zeigen, dass 2021 rund 42 000 Erwachsene ohne Tumorerkrankung aus dem Saarland in einer Arztpraxis Schmerzmittel im Rahmen einer langfristigen Schmerztherapie erhalten haben. 25 000 von ihnen waren Frauen. Von den Saarländern über 80 Jahre wurden 14,8 Prozent im Jahr 2021 langfristig gegen Schmerz behandelt. In der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen waren es 3,8 Prozent, in der Gruppe der 65- bis 79-Jährigen 8,6 Prozent.