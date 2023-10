Vorschaltgesetz gefordert „Es bleibt eigentlich keine Zeit mehr“ – Weitere Klinikschließungen im Saarland befürchtet

Die Vorsitzende des Marburger Bundes im Saarland kritisiert die hohe Arbeitsbelastung in Krankenhäusern. Der Marburger Bund ist der Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands. Vorsitzende im Saarland ist Dr. Dorothea Kerner, Oberärztin in der Klinik für Radiologie am Universitätsklinikum des Saarlandes.