Sorge vor Infektionen : Saarland schafft wegen Corona neue Schutzkleidung an

Saarland schafft wegen Corona neue Schutzkleidung an

Saarbrücken Das Saarland will mit Blick auf mögliche Infektionen mit dem neuen Coronavirus weitere Schutzkleidung anschaffen. Das beschloss der Krisenstab um Gesundheits-Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) am Montag.

Bis Montagabend gab es im Saarland keinen bestätigten Corona-Fall. Bundesweit stieg die Zahl laut Robert-Koch-Institut am Montag auf 157. Auswirkungen hat die Corona-Sorge aber auch im Saarland. So kippte der ZF-Betriebsrat eine für den 9. März geplante Betriebsversammlung in Saarbrücken.