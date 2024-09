Mehr Sicherheit im öffentlichen Raum Saarland schafft rechtliche Grundlage für Waffenverbotszonen

Das saarländische Innenministerium arbeitet an einer neuen rechtlichen Grundlage, um in bestimmten Gebieten Waffen- und Messerverbotszonen einrichten zu können. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Sicherheit der Bürger zu erhöhen und das Risiko von Angriffen mit gefährlichen Waffen zu minimieren. Das teilt das Innenministerium in einer Pressemitteilung mit.