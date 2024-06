Riesiger Aufwand vor Großevent Vor Start der EM in Deutschland – Polizei hält „Gefährderansprachen“ im Saarland

Hooligans, Terror oder Cyberattacken. Wenn am Freitag der französische Schiedsrichter Clément Turpin um 21 Uhr das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft der Deutschen gegen Schottland in München anpfeift, steigt nicht nur bei Fans der Nervenkitzel. Der steigt sicher auch bei einigen Beamten des Saarländischen Landespolizeipräsidiums (LPP) und der Saarländischen Bundespolizei. Bei denen, die helfen, dass die kommenden 30 Tage in Deutschland friedlich bleiben. 2,7 Millionen Fans werden in den kommenden vier Wochen in deutschen Stadien erwartet, zwölf Millionen Besucher in den Städten. Darunter welche, ohne friedliche Absicht.