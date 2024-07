Zurück zum Leistungsprinzip? Rolle rückwärts bei Bundesjugendspielen? Saar-Ministerium deutet Änderung an

Wer bei den Bundesjugendspielen zu den Besten gehört, orientiert sich seit diesem Schuljahr nicht mehr an einer festgelegten Punktetabelle, sondern an den Leistungen der Kinder einer Schule innerhalb ihres Jahrgangs. Die besten 20 Prozent erhalten automatisch eine Ehrenurkunde. Auch ist es nun möglich, die Leistungen der Schüler nicht mehr zentimetergenau mit dem Maßband oder der Stoppuhr zu erfassen – stattdessen gibt es zum Beispiel beim Weitsprung oder Werfen bestimmte Zonen, in denen bestimmte Punkte vergeben werden.