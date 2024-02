Schnell noch einen Tisch reservieren Romantisches Dinner am Valentinstag — in diesen Restaurants im Saarland geht Liebe durch den Magen

Auch im beliebten Neunkircher Steak-Restaurant Grill au Bois wird am 14. Februar ein Valentinstagsmenü angeboten. Dort können befreundete Paare zudem sparen, wenn sie gemeinsam an einem Tisch sitzen: Statt 72 Euro zahlen Personen an einem Tisch ab 4 Menü-Genießer nur 68 Euro. Beim Hauptgang lässt sich hier zwischen drei Varianten auswählen. Doch das Menü erfreut sich bereits so großer Beliebtheit, dass derzeit keine Plätze mehr reservierbar sind.