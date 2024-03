Zu viel Lärm Lebach: Restaurant „Nudelholz“ stellt Regeln für Besuch mit Kindern auf

Schreiende, herumtobende Kinder, beschmierte Wände und Eltern, die keine Grenzen aufzeigen: Für die Betreiber des Restaurants „Nudelholz“ in Lebach scheint das mittlerweile zum Arbeitsalltag zu gehören. Jetzt haben sie sich mit einem Facebook-Post an ihre Kundschaft gewandt. „Leider häufen sich in letzter Zeit Vorfälle, in denen sich andere Kunden durch umherlaufende, oftmals schreiende Kinder so gestört fühlen, dass wir eingreifen müssen“, heißt es dort. Gerade weil Eltern oft ohne Verständnis reagierten, hätten einige Restaurants schon damit angefangen, Altersbeschränkungen einzuführen. Das „Nudelholz“ soll indes ein Lokal für alle Altersgruppen bleiben, wie die Betreiber betonen.