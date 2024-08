Sommerloch lässt grüßen „Reinhold, the Transporter“ – Innenminister Jost als Spediteur

Fragen Sie sich auch manchmal, was unsere Politiker den lieben langen Tag so machen? Klar, Politik natürlich. Und sonst? Innen- und Sportminister Reinhold Jost zum Beispiel chauffiert am Donnerstag (22. August) um 14 Uhr, also zur besten Ministerarbeitszeit, eine Grubenlampe ins Schloss Malbrouck bei Manderen, teilt nun sein Ministerium freudig mit. Damit diese Lampe dann bis Oktober in einer Ausstellung gezeigt werden kann.