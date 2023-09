„Akzeptanzabgabe“ in der Kritik Rehlingers neues Gesetzespläne erstaunen Betreiber von Wind- und Solarparks

Die SPD-Landesregierung plant, Betreiber von Wind- und Solarenergieanlagen zur Zahlung einer Abgabe an Kommunen zu verpflichten, auf deren Gebiet eine entsprechende Anlage errichtet wird. Dies kündigte das Energieministerium im Juni in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von CDU-Abgeordneten an (die SZ berichtete). Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bekräftigte das Vorhaben Ende August nochmals: Mittels dieser „Akzeptanzabgabe“ sollen vor Ort Mitstreiter gewonnen werden. Die Einnahmen sollen die Kommunen für weitere Akzeptanzmaßnahmen und „gemeindliche, gemeinnützige Zwecke“ einsetzen.