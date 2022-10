Sauberkeit und Sicherheit im Fokus : So schlecht schneidet der einzige saarländische Rastplatz im ADAC-Test ab

Foto: dpa/Inga Kjer

München/Rehlingen-Siersburg Wenn nach ein paar Stunden Fahrt die Blase drückt und gerade keine Raststätte in der Nähe ist, wird auf der Autobahn meist ein Rastplatz mit Toilettenhäuschen angesteuert. Viele Rastplätze sind laut einem Test des ADAC allerdings mangelhaft – darunter auch einer aus dem Saarland.

Viele Rastplätze entlang deutscher Autobahnen schnitten bei einem ADAC-Test schlecht ab. Der ADAC testete an den 15 längsten Autobahnen sogenannte unbewirtschaftete Rastanlagen – also Parkplätze ohne Servicebetriebe wie Restaurants oder Tankstellen. Insgesamt gibt es rund 1500 dieser Anlagen entlang der Autobahnen. Mehr als jede fünfte der 50 untersuchten Raststätten wurde mit „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ bewertet. Nur zwei konnten mit „sehr gut“ überzeugen. Immerhin präsentierten sich 20 Plätze „gut“, während 17 nur „ausreichend“ in den Augen der Tester waren. Die größten Mängel im Test waren Sicherheit, Sauberkeit und Barrierefreiheit. Seit dem letzten Rastplatz-Test im Jahr 2018 hat sich die Situation kaum verbessert, zu diesem Ergebnis kommt der ADAC.

Im Saarland wurde nur ein einziger Rastplatz unter die Lupe genommen. Auf der A8 bei Rehlingen schauten sich die Tester den Rastplatz Niedmündung näher an und kamen zu einem ernüchternden Ergebnis. Zwar gibt es dort eine öffentliche Toilette, die Tester vergaben für die sanitäre Anlage jedoch nur die Note „ausreichend“.

Problemfall sanitäre Anlagen

Bei knapp der Hälfte aller Parkplätze im Test gab es bei der optischen Sauberkeit keine Beanstandungen. Die genommenen Hygieneproben zeigten sich bei 18 Prozent unbedenklich. Doch bei 81 Prozent gab es Hinweise auf mangelnde Reinigung. Probleme zeigen sich auch bei der Barrierefreiheit. Rund 80 Prozent der Behinderten-WCs konnten nur eingeschränkt genutzt werden. Insgesamt fielen 14 Plätze mit „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ im Test durch.

Mit der Note „mangelhaft“ wurden beim Rastplatz Niedmündung die Parkmöglichkeiten bewertet. In der Vergangenheit klagten Autofahrer schon häufiger über die Überbelegung des Platzes. Zudem würden Lastwagen oft quer über Pkw-Stellplätzen stehen.

In Sachen Sicherheit beim ADAC durchgefallen

Am schlechtesten schnitt der Rastplatz Niedmündung in den Kategorien „Außenanlage“ und „Persönliche Sicherheit“ ab – „sehr mangelhaft“, so das Urteil der Tester. Damit ist der saarländische Rastplatz jedoch kein Einzelfall. 16 Rastplätze, also 32 Prozent, fielen bei diesen Kategorien im ADAC-Test durch. Mehr als die Hälfte der untersuchten Plätze war auf den Parkbereichen zu wenig oder gar nicht beleuchtet, bei jedem fünften Platz fehlte der Notruf. Auf fünf Anlagen war eine Video-Überwachung angekündigt – vorgefunden wurde diese aber nur auf dreien.