Liga der freien Wohlfahrtspflege „Psychosoziale Hilfe für Flüchtlinge ist in Gefahr“ – Aus für Beratungsstellen?

Die psychosoziale Versorgung und Beratung der Flüchtlinge im Saarland ist nach Meinung der Liga der Freien Wohlfahrtspflege (Liga) wegen geplanter drastischer Kürzungen im nächsten Bundeshaushalt in ernster Gefahr. Die Vorsitzende des Liga-Ausschusses für Migration und Integration, Rabea Pallien vom DRK-Landesverband, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz in Saarbrücken, dass das auf dem Höhepunkt der Zuwanderungswelle in Deutschland ein falsches Signal sei.