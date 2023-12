Gesundheitsreport Psychische Erkrankungen bei Beschäftigten – Saarländer überdurchschnittlich oft betroffen

Menschen in pflegerischen und sozialen Berufen sind hingegen einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt, psychisch zu erkranken. In der Kranken- und Altenpflege, der Kinderbetreuung sowie der Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik liegt die Zahl psychischer Erkrankungen deutlich über den durchschnittlichen Werten. Die Betroffenenraten liegen in der Krankenpflege um 36 Prozent über den durchschnittlichen Werten, in der Altenpflege sogar um 51 Prozent. Das höchste Risiko zeigt sich bei Beschäftigten im sogenannten Dialogmarketing, wozu vorrangig Mitarbeiter von Callcentern zählen.