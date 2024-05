Von Überstunden, Beleidigungen und Belastung „Warum mache ich das eigentlich?“ Ein saarländischer Polizist erzählt von seiner Arbeit

„Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich mich nicht für das Saarland entschieden.“ Jens Wichmann zuckt mit den Achseln, guckt schon fast entschuldigend. „Aber ich bereue nicht meine Berufswahl“, betont er dann deutlich. „Nur im Saarland würde ich nicht mehr Polizist sein wollen – so ehrlich will ich sein.“