Hamas-Angriff und Reaktionen in Deutschland Saarländische Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen vor Synagoge

Nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel sind die polizeilichen Schutzmaßnahmen vor der Synagoge und um jüdische Einrichtungen im Saarland am Wochenende erhöht worden. Das teilte auf Anfrage ein Sprecher der Landespolizei in Saarbrücken mit. Details zu den konkreten Maßnahmen werden aus taktischen Gründen nicht kommuniziert. Am Samstag hatte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angekündigt, den Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen zu verstärken. „Der Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland hat für uns allerhöchste Priorität“, schrieb Faeser auf dem sozialen Netzwerk X.