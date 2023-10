Gastbeitrag Polizeigewerkschaft schlägt Alarm: „Was muss noch passieren, damit sich etwas ändert?“

Meinung · Saar-Polizei am Limit: Markus Sehn, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, sieht die Polizei in dauerhafter Überlastung. Doch an der Sicherheit zu sparen, sei grundfalsch.

Von Markus Sehn

01.10.2023, 11:11 Uhr

Die prekäre Personalsituation der Polizei im Saarland ist überall bekannt. Die Presse berichtet regelmäßig, die Bürgerinnen und Bürger spüren es seit Jahren, doch was ändert sich?