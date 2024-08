Große Umfrage in Saar-Praxen Pöbel-Patienten treiben Arzthelferinnen im Saarland aus dem Beruf

Saarbrücken · Der Mangel an Fachpersonal zwingt bereits zwei Drittel der Haus- und Fachärzte, einen Teil der Arbeit ihrer Angestellten selbst zu übernehmen. Dass so viele Arzthelferinnen fehlen, liegt auch an respektlosen Patienten.

29.08.2024 , 19:55 Uhr

Medizinische Fachangestellte klagen über Respektlosigkeit bei Patienten. Foto: Getty Images/iStockphoto/BenAkiba