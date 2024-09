Diagnose Demenz Alzheimer: Pflegeleiterin erklärt, was Angehörige tun sollten und welchen Fehler viele machen

Demenz verändert Persönlichkeiten, stellt das Leben der Betroffenen und das ihrer Angehörigen komplett auf den Kopf – und macht so viel Angst, dass sich die meisten lieber gar nicht damit auseinandersetzen möchten. Warum das so ist, und was man tun kann, erklärt Mazella Hirsch, stellvertretende Pflegedienstleiterin in der Tagespflege für Demenzkranke in der Villa Kaiser in Homburg.