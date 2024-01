Regionaler Leitartikel Preisbremse bei Pflegekosten gescheitert? Pflegebedürftigkeit ist ein Armutsrisiko

Die Bundesländer sind gesetzlich verpflichtet, die Investitionskosten der Krankenhäuser in voller Höhe zu übernehmen. Dieser Pflicht entzieht sich die Politik jedoch seit vielen Jahren und zahlt in der Regel gerade mal die Hälfte der Investitionskosten. Den Rest müssen die Kliniken selbst tragen. Auch deshalb stecken sie in finanziellen Schwierigkeiten.