„Bei vollem Bewusstsein die Beine abgehackt“ Froschschenkel auf der Speisekarte – Peta klagt gegen vier Restaurants im Saarland

Froschschenkel, eine vor allem in Frankreich und im asiatischen Raum beliebte Delikatesse, kommen auch in deutschen Restaurants nach wie vor auf den Tisch. Die Tierschutzorganisation Peta läuft seit Jahren Sturm gegen Anbieter dieser umstrittenen „Spezialität“. Jetzt hat sie Strafanzeige erstattet gegen vier Restaurants im Saarland. Die Saarbrücker Restaurants „Le Schloß Halberg“, „Gasthaus zum Adler“, das Gersweiler Steakhaus „El Carnicero“ und das „Café-Restaurant Schmuggelbud“ in Überherrn hatten – zumindest bis zum Bekanntwerden der Peta-Strafanzeigen – Froschschenkelgerichte auf ihren Speisekarten.

Für Peta ist hier der Tatbestand der Beihilfe zur Tierquälerei erfüllt. Thomas Schardt, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, bestätigt auf Anfrage, dass vier entsprechende Anzeigen vorliegen und nunmehr geprüft werden müssen.