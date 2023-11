Parlamentarischer Abend Saar-Politik zu Gast bei der Saarbrücker Zeitung (mit Fotostrecke)

Landtagspräsidentin Heike Becker betonte in ihrer Rede, dass Politik und Medien zwar nicht in einem Boot säßen, dennoch aber Berührungspunkte hätten. Es gehe darum, „Übersichtlichkeit zu schaffen und Orientierung für Bürgerinnen und Bürger zu bieten“, betonte Becker. Besonders in herausfordernden Zeiten wie diesen sei eine unabhängige Berichterstattung unverzichtbar. Becker unterstrich, dass Journalismus einen elementaren Bestandteil der Demokratie darstelle, und wandte sich mit einem klaren Appell gegen Antisemitismus, der leider noch immer in der „Mitte der Gesellschaft“ zu finden sei.