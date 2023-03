Angst vor Klinik-Schließungen im Saarland „Große Sorge“ – Saar-Kliniken wenden sich in offenem Brief an Rehlinger

Die Saarländische Krankenhausgesellschaft (SKG) als Interessensvertretung der Kliniken im Land fordert in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), dass das Land die Investitionskosten aller Häuser komplett übernimmt. Das sei gesetzlich festgelegt, werde aber von der Politik ignoriert. Als zweites Hauptproblem nennt die SKG den „sich verschlimmernden Personalmangel“ in den Krankenhäusern. Die Verantwortlichen der saarländischen Krankenhäuser seien „in großer Sorge um die wirtschaftliche Zukunft der Kliniken im Land“, heißt es in dem Schreiben.