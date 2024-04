Interview mit Uwe Staab Oberst erklärt, was im Saarland bei einem großen Truppenaufmarsch geschehen würde

STAAB Mit dem Angriff von Putin auf die Ukraine haben wir ein reales Szenario und auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es einen Konflikt geben kann. Und deshalb schauen wir an die Ost-Grenze der Nato. Deutschland liegt im Zentrum Europas. Der große Unterschied zum Kalten Krieg vor 1989 ist: Deutschland ist jetzt nicht mehr das Gefechtsfeld, Deutschland ist rückwärtige Zone. Und deswegen kommt Deutschland eine besondere Funktion beim Aufmarsch von Nato-Kräften zu. Deutschland wird im Krisenfall aber auch bei größeren Militärübungen zur Drehscheibe. Es landen Kräfte in Deutschland an und marschieren durch Deutschland durch. Diesen Durchmarsch von großen Truppenkörpern hatten wir seit Jahren nicht. Wir sprechen hier von großen Herausforderungen an die Infrastruktur, was weitreichende Folgen haben kann.